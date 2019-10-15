Военная операция Источник мира будет идти до тех пор, пока террористическая угроза не будет полностью устранена, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Боевые действия на севере Сирии ведутся согласно плану, предоставленному Совету безопасности ООН, добавил глава государства.

Военная операция "Источник мира" будет идти до тех пор, пока террористическая угроза не будет полностью устранена, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Боевые действия на севере Сирии ведутся согласно плану, предоставленному Совету безопасности ООН, добавил глава государства.В заключении Эрдоган подвел промежуточные итоги операции, сообщает агентство "Интерфакс". За неделю турецкие вооруженные силы очистили от боевиков около 1000 километров территории вдоль границы. Также президент напомнил, что основные цели "Источника мира" – это устранение террористической угрозы и возвращение беженцев.Как сообщают СМИ, тяжелые бои идут в районе сирийского города Рас-аль-Айн. Турецкая армия утверждает, что держит его под контролем. Однако подразделения "Сирийских демократических сил", состоящие в основном из курдов, говорят об обратном.Ранее МИД Китая призвал Турцию прекратить операцию в Сирии. По мнению китайских дипломатов, международные вопросы нельзя решать силой. Необходимо вернуться к дипломатическим и политическим методам урегулирования конфликта.Союзники Турции по НАТО также выступили против "Источника мира". Так, 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. В "черный список" были внесены турецкие министерства обороны и энергетики, плюс трое высокопоставленных представителей правительства.