В Эрмитаже организовали раздельный сбор пластика – на территории музея установлены контейнеры со специальной маркировкой.

Также на территории установили контейнеры большего размера, предназначенные для хранения собранного пластика перед его сортировкой, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.Отходы гидравлическим прессом утрамбовывают в кипы и отгружают их в организацию, с которой заключен договор, согласно которому музей продает пластик для его дальнейшей переработки.В настоящее время на территории Эрмитажа собирается три вида пластика: ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. В ближайшем будущем планируется также сдавать все накопленные при сортировке крышки от пластиковых бутылок на переработку благотворительным организациям, участвующим в акции помощи детям.Нововведение вызвало у сотрудников и посетителей понимание, а музею позволило сэкономить на расходах за вывоз ТБО. На данный момент собрано и рассортировано 500 кг пластика, 400 кг уже передали на переработку.