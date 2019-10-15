Драка между сирийскими и афганскими мигрантами на греческом острове Самос едва не перерос в масштабные столкновения с полицией - беженцы с камнями в руках пошли на штурм административных зданий. Очевидцы сняли на видео последствия погрома.

Драка между сирийскими и афганскими мигрантами на греческом острове Самос едва не перерос в масштабные столкновения с полицией — беженцы с камнями в руках пошли на штурм административных зданий, сообщает Pentapostagma.gr. Очевидцы сняли на видео последствия погрома.На родине Пифагора и Эпикура в настоящее время находятся более 5,7 тысячи мигрантов (из них 48% приходится на гостей из Сирии и Афганистана), притом что палаточный лагерь рассчитан на 650 человек, а население столицы острова немногим превышает 7 тысяч человек.Вечером в понедельник, 14 октября, в городском саду сошлись несколько десятков афганцев и сирийцев, повздоривших, предположительно, из-за проводимой Турции войсковой операции на территории арабской республики. В ход пошли ножи, три человека получили ранения, разнимать хулиганов пришлось стражам порядка.Но конфликт на этом не закончился — раздосадованные беженцы подожгли пропускной пункт на входе в палаточный лагерь, а несколько десятков мигрантов, набрав камней и вооружившись палками, устремились в город Самос."Это было восстание. И поджог лагеря — его часть", — заявил мэр города Йоргос Стадз.Οι μισοί απο τους 6.000 ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στο #Vathy της Σάμου είναι γυναίκες και παιδιά. Αυτός ο εφιάλτης πρέπει να σταματήσει! Παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πρέπει να μεταφερθούν από τα ελληνικά νησιά σε ασφαλή καταλύματα. pic.twitter.com/uTYRDlWH6k— ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (@MSFgreece) October 14, 2019Полицейские отразили две попытки прорваться к административным зданиям, после чего хулиганы отступили. Пожар быстро потушили, хотя он мог наделать много бед — спасло отсутствие ветра.Стадз уже потребовал от властей страны "немедленно вывезти всех мигрантов с острова", поскольку они то и дело напиваются и устраивают драки. Всего на Самосе проживает немногим более 6 тысяч беженцев.Сегодня в городе закрыты почти все школы и детские сады, поскольку чиновники опасаются новых вспышек насилия.