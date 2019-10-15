Такое решение вынес Селивановкий районный суд в отношении жителя Красной Горбатки, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях.

Такое решение вынес Селивановкий районный суд в отношении жителя Красной Горбатки, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях. За три месяца (с января по март 2019 года) обвиняемый ограбил одних своих знакомых, другому – сломал рёбра в пьяной драке, вытащил 4 000 руб. из кошелька сожительницы.Впрочем, вину свою полностью признал и активно сотрудничал со следствием, а в зале судебного заседания принёс извинения потерпевшим и возместил материальный вред причинённый кражей у сожительницы.Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Владимирской области