Может ли Еврокомиссия исключить возможность того, что Россия финансирует проходящие в Европе климатические акции? С таким запросом обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен. Он отметил, что такие кампании, как движение шведской активистки Греты Тунберг, имеют серьезную финансовую поддержку.

Может ли Еврокомиссия исключить возможность того, что Россия финансирует проходящие в Европе климатические акции? С таким запросом, имеющимся в распоряжении RT, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.Он отметил, что такие кампании, как, например, движение шведской активистки Греты Тунберг "Пятница ради будущего", акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море "профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку".В связи со своими подозрениями Мойтен призывает Еврокомиссию проанализировать экологические протесты на наличие гибридных угроз и выяснить, может ли быть связана с организацией этих экологических кампаний Россия?Комментируя этот запрос европарламентария, политолог Александр Асафов назвал подозрения, что Россия якобы может быть связана с этими акциями, традиционным "политическим стереотипом".При этом эксперт отметил, что "характер определенной управляемости этих действий очевиден".По его словам, "экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции. "Но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно", — отметил Асафов.16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг стала известна всему миру после выступления на климатическом саммите ООН. Она является основателем международного движения школьников и студентов "Пятница ради будущего", которое требует активно бороться с глобальным потеплением. В качестве протеста по пятницам учащиеся вместо учебы ходят на митинги.После выступления Греты Тунберг в ООН президент России заявил, что не разделяет "общих восторгов" от него. Владимир Путин отметил, что, "когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах", это достойно осуждения.Сама Грета после реакции Путина на ее выступление в ООН сменила статус в своем профиле в "Твиттере", вписав туда цитату о ней президента России: "Добрая, но плохо информированная девочка".