Главный тренер магнитогорского Металлурга Илья Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским Динамо (3:6).

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" (3:6)."Два решающих гола привезли себе сами, когда сравняли и пропустили четвертый. Очень сложно рассчитывать на какой-то успех, когда Верещагин в средней зоне отдает так, что там убегают "три в ноль", – приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ. – Честно говоря, все наши проблемы связаны с физикой. В какой-то момент получается, что мы держим игру, а дотянуть до конца не хватает. Помимо всего прочего у нас много травмированных, некоторые ребята вообще на уколах играют."Напомним, "Магнитка" потерпела третье поражение в последних пяти играх и с 14 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на четвертой строчке на Западе, имея в активе 21 очко. В следующем матче "регулярки" КХЛ "Металлург" 16 октября на выезде сыграет с "Сочи", а москвичи в тот же день примут ЦСКА.