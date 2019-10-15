Интересный случай произошел с Аннабель Скотт. Девушка пригласила к себе парня из Tinder и лишилась нижнего белья.

Интересный случай произошел с Аннабель Скотт. Девушка пригласила к себе парня из Tinder и лишилась нижнего белья.Аннабель познакомилась с Беном в известном приложении. По словам девушки, произошла настоящая химия: на первом свидании всего за 15 минут они привыкли друг к другу настолько, что все время держались за руки."Мы распивали на двоих бутылку красного вина, закусывали, целовались, болтали, смеялись. Это было идеальное свидание. Примерно через два часа он прошептал мне на ушко: "Давай уйдем отсюда..." – поделилась воспоминаниями Аннабель. Юноша был необычайно хорош собой и весьма эрудирован, поэтому она решилась пригласить его к себе домой.Странности начались, когда молодой человек отправился в душ. Бен спросил разрешения заглянуть в ящик для нижнего белья, пояснив, что хотел бы сам выбрать наряд для партнерши. Заодно он попросил мешок для своего исподнего.Утром Скотт поняла, что все ее лифчики и трусы украдены. "Я написала ему и спросила, брал ли он белье. Бен не стал отрицать этого. Он сказал, что взял с собой мое исподнее и вернет на следующей неделе", – сообщила девушка на сайте .Парень сдержал слово: он оставил посылку с бельем у двери квартиры Аннабель, пока та была на работе. На вопрос, зачем ему потребовались лифчики и трусы, Бен предпочел не отвечать.