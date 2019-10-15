Интересный случай произошел с девушкой по имени Аннабель Скотт. Она пригласила к себе парня из Тиндера и в итоге лишилась нижнего белья.

Интересный случай произошел с девушкой по имени Аннабель Скотт. Она пригласила к себе парня из Тиндера и в итоге лишилась нижнего белья.По словам самой Аннабель, ничто не предвещало беды. С молодым человеком по имени Бен она познакомилась через уже известное приложение. Девушка уверяет, что между ними произошла настоящая химия. Всего за 15 минут первого свидания пара привыкла друг к другу настолько, что все время держалась за руки."Мы распивали на двоих бутылку красного вина и закусывали, целовались, болтали, целовались, смеялись – это было идеальное свидание. Примерно через два часа он прошептал мне на ушко: "Давай уйдем отсюда".", – поделилась воспоминаниями девушка. Она отметила, что юноша был необычайно хорош собой, а также весьма эрудирован. Подобное настолько впечатлило Скотт, что она решилась пригласить Бена к себе домой.Странности начались, когда молодой человек отправился в душ. Аннабель рассказала, что когда парень вымылся, то спросил, может ли он заглянуть в ее ящик для нижнего белья. Юноша сказал, что хотел бы сам выбрать белье для своей партнерши. Кроме того, уже уходя Бен попросил мешок, якобы для своего исподнего, но когда Скотт с утра заглянула в ванную, то поняла, что все ее лифчики и трусы украдены."Я написала ему и спросила, брал ли он мое белье. Бен не стал отрицать этого. Он сказал, что взял с собой мое исподнее и вернет его на следующей неделе", – продолжает повествование девушка на сайте .В последствии, молодой человек действительно все вернул на место. Он оставил посылку с бельем у двери квартиры Аннабель, пока она была на работе. На вопросы зачем ему потребовались лифчики и трусы девушки Бен предпочел не отвечать.