Российская теннисистка, 37-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час 20 минут проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской со счетом 1:6, 4:6.

Российская теннисистка, 37-я ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час 20 минут проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской со счетом 1:6, 4:6.Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти, а у Ястремской, занимающей 28-е место в рейтинге WTA, два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейков из восьми.В параллельной встрече еще одна россиянка Наталья Вихлянцева (93) проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс (120) – 3:6, 2:6.Таким образом, Ястремская и Флипкенс разыграют между собой путевку в четвертьфинал турнира.