Долг перед «Сбербанком» составляет 920 545 420 рублей

1 октября в арбитражном суде Владимирской области ковровский кинотеатр ООО «Ковров Молл» признали банкротом.В июле 2014 года «Сбербанк» открыл ТЦ кредитную линию под залог 100% доли имущества. Задолженность к 2019 году составила 920 545 420 рублей. По договору, в случае просрочки выплаты долга на 60 дней, Сбербанк получает право управлять имуществом компании.В ближайшее время новый управляющий «Ковров Молл» оценит финансовое состояние должника. Вердикт о банкротстве компании вынесут к марту 2020 года.