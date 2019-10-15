Двумя неделями позднее она пыталась обнести другой супермаркет

29 сентября жительница Коврова украла из «Атака» на улице Грибоедова 106 плиток шоколада «Риттер Спорт», стоимостью почти 5 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Двумя неделями позднее она пыталась вынести из «Ашана» в ТЦ «Ковров-Молл» товара на 11 455 рублей, но её задержали охранники. У задержанной изъяли 52 шоколадки, упаковку конфет, бальзам для губ, крем для лица, 10 упаковок зубной пасты, 6 «Сникерсов» и 12 банок кофе.В отношении сладкоежки возбудили уголовное дело.