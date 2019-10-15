Напомним, сейчас пост президента занимает Иван Аксенов. Останется ли он на этой должности на следующий срок - смотрите в наших следующих выпусках сегодня.

Президент региональной торгово-промышленной палаты будет избран сегодня на 4-й конференции Союза "ТПП Владимирской области".Также будут подведены итоги работы организации за последние 4 года и намечены направления развития до 2024 года. Которые во многом будут зависеть от нового руководителя. Напомним, сейчас пост президента занимает Иван Аксенов. Останется ли он на этой должности на следующий срок - смотрите в наших следующих выпусках сегодня.