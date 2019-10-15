Неудачей завершился для двукратной чемпионки турниров Большого шлема россиянки Светланы Кузнецовой старт на московском турнире Кубок Кремля-2019. Она встречалась с представительницей Чехии Катериной Муховой и проиграла в двух сетах.

Неудачей завершился для двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" россиянки Светланы Кузнецовой старт на московском турнире Кубок Кремля-2019. Она встречалась с представительницей Чехии Катериной Муховой и проиграла в двух сетах.При этом наша спортсменка не показала и малой толики своей прежней игры, уступив со счетом 2:6, 3:6. Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее во второй круг турнира в столице России прошла наша Анна Калинская. Во второй день соревнований стар в Москве возьмут Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.