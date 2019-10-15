Актер Леонид Кулагин в Судьбе человека рассказывает о том, как после популярного телесериала Кулагин и партнеры, который шел почти 9 лет, зрители присылали ему письма со своими вопросами и проблемами, считая настоящим юристом и детективом.

Актер Леонид Кулагин в "Судьбе человека" рассказывает о том, как после популярного телесериала "Кулагин и партнеры", который шел почти 9 лет, зрители присылали ему письма со своими вопросами и проблемами, считая настоящим юристом и детективом.Он же с юности был предан актерскому искусству и сразу после школы поступил в театральную студию при театре в Горьком, а потом устроился работать в Академический театр драмы имени Горького.Тогда же он встретил свою первую жену — актрису Милу Нельскую. Им, вспоминает актер, тогда было всего по 20 лет. Решение пожениться пришло очень быстро – практически после первой прогулки "под Луной".Вместе они успели поработать в Чите, затем переехали в Ярославль, но брак их продержался недолго: для Леонида стало большим ударом узнать, что жена изменяет с режиссером театра.Правда, сам он инициатором развода быть не хотел, и так получилось, что отец Милы выгнал его из дома.Однако уже вскоре, в начала 1960-х, когда Кулагина пригласили в Липецк, он познакомился с девушкой, которая стала его настоящей спутницей по жизни.С Элеонорой они вместе уже 55 лет. И именно она подтолкнула мужа к переезду в Москву, тем более что после съемок в "Дворянском гнезде" Кулагина пригласили сразу в несколько московских театров.Где пережил актер и его семья тяжелые для творческих людей 1990-е годы? Отомстил ли любовнику первой жены? Что стало поводом для изгнания Кулагина из ее дома, и чем он завоевывал свою Элеонору?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" — народный артист РСФСР Леонид Кулагин.