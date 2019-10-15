Звезда телеэкранов Лера Кудрявцева выложила на своей личной странице в Инстаграм новый пост. Она показала свое главное в жизни сокровище.

Звезда телеэкранов Лера Кудрявцева выложила на своей личной странице в "Инстаграм" новый пост. Она показала свое главное в жизни сокровище.На опубликованных снимках запечатлена маленькая дочь актрисы, Машенька. На одном из них она широко улыбается, на втором внимательно смотрит в объектив, приподняв бровки, а на третьем забавно хмурится. Заботливая мама тепло одела малышку: на ней розовые болоньевые штаны, дутая синяя куртка в горох, полосатый шарф и детская шапочка с ушками."Моя булочка сладкая 🥰", – подписала кадры Кудрявцева.Поклонников фотографии растрогали до глубины души. "Какая сладенькая малышка😍", "Лера, это невероятно! У доченьки ваши пронзительные глазки 🌷🙏🌷", "Какая прелесть 😍😘💋", "И как вы ее еще не "съели"?!))", "Глазки какие выразительные! 😍", "Очень красивая девочка❤😍", – сходили с ума от восторга фолловеры."Лера, ну какая же она красивая😍 глаза – просто космос!", – призналась пользователь Сети.Маленькая кроха растопила сердца не только подписчиков, но и звезд российского шоу-бизнеса. Свои комментарии оставили Игорь Крутой, Алена Водонаева и Эвелина Бледанс. "Как же на мамулю твою похожа!!!!😘😘😘", – отметил Оскар Кучера.