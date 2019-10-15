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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-lyubovnica-obvinila-bari-alibasova-v-poboyax.html" target="_blank">Любовница обвинила Бари Алибасова в побоях</a> - Бари Алибасов попал в очередной скандал. На сей раз на него взъелась любовница – женщина обвинила его в том, что он ее якобы избил.