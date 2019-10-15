Российский боец по прозвищу Мотиватор Марат Балаев проведет бой против бывшего бойца UFC Диего Брандао из Бразилии. Поединок состоится 14 декабря в рамках турнира ACA 103 и пройдет в Санкт-Петербурге.

Российский боец по прозвищу "Мотиватор" Марат Балаев проведет бой против бывшего бойца UFC Диего Брандао из Бразилии. Поединок состоится 14 декабря в рамках турнира ACA 103 и пройдет в Санкт-Петербурге.Марат Балаев является примером несгибаемой воли и полной самоотдачи. В своем последнем бою против уже экс-чемпиона ACA Салмана Жамалдаева на ACA 93 Балаев продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют "Мотиватором", получил перелом ноги в начале боя, что не помешало ему и его сопернику показать одно из лучших сражений в истории организации.Экс-соперник Конора Макгрегора, опасный бразильский нокаутер Диего Брандао, выступающий под эгидой ACA с 2019 года, на последнем турнире ACA 100 одержал победу над российским бойцом Джихадом Юнусовым.