Во вторник, 15 октября, в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года состоялся матч между сборными КНДР и Южной Кореи. Встреча проходила в Пхеньяне на стадионе Ким Ир Сена и завершилась дипломатично – нулевой ничьей.

Во вторник, 15 октября, в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года состоялся матч между сборными КНДР и Южной Кореи. Встреча проходила в Пхеньяне на стадионе Ким Ир Сена и завершилась дипломатично – нулевой ничьей.Встречу отличает от рядового матча то, что на трибунах не было ни одного болельщика, ни одного журналиста. Ни текстовая, ни видео трансляции не велись. При этом на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.С семью очками в группе H лидируют Южная и Северная Кореи, на третьей строчке расположился Ливан (6 очков), на четвертой – Туркменистан (3), на пятой – Шри Ланка (0).