Музыкальный продюсер высказался по поводу артистки Анастасии Заворотнюк. Иосиф Пригожин заявил, что семья звезды сериала Моя прекрасная няня выбрала неправильную стратегию.

Музыкальный продюсер высказался по поводу артистки АнастасииЗаворотнюк. Иосиф Пригожин заявил, что семья звезды сериала "Моя прекраснаяняня" выбрала неправильную стратегию.Супруг певицы Валерии сообщил, что о состоянии АнастасииЗворотнюк ему практически ничего неизвестно. Между тем Иосиф Пригожин слышал,что артистка тяжело больна и с ней нет никакой связи.Музыкальный продюсерназвал ужасной шумиху вокруг здоровья артистки. Однако отметил, чтомногочисленные поклонники переживают за звезду сериала "Моя прекрасная няня" и хотят ее выздоровления."Но мы не знаем, что с ней происходит. У нас нольинформации. Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мненепонятна позиция молчания, которую заняло ее ближайшее окружение", – сказалИосиф Пригожин.Супруг певицы Валерии считает, что близкие АнастасииЗаворотнюк совершили большую ошибку четко и вовремя не сказав правду людям. Своиммолчанием они создали информационный дефицит, спровоцировав тем самым появлениенеправдивой информации."Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокругэтого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силахпрекратить это волнение в обществе", – подчеркнул Иосиф Пригожин в беседе с .Напомним, о раке мозга у в Сети заговорили еще в началесентября. Долгое время ни сама звезда, ни ее представители ситуацию некомментировали. Только после череды страшных новостей близкие звезды сериала "Мояпрекрасная няня" решили сделать официальное заявление. Сегодня, 15 октября, настранице, посвященной поддержке , в "Инстаграм" родственники артистки подтвердили, что она действительнотяжело больна и опровергли некоторые сообщения о ее состоянии."Она не находилась в коме, никогда не была подключена каппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потерипамяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все этовыдумки!" – говорится в публикации.