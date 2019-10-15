Актриса Мария Машкова опубликовала в инстаграм-аккаунте новый пост. В нем она рассказала о поступке своего супруга, пианиста Александра Слободяника.

Актриса Мария Машкова опубликовала в инстаграм-аккаунте новый пост. В нем она рассказала о поступке своего супруга, пианиста Александра Слободяника.На видео артистка ведет машину, а на заднем сидении автомобиля сидят ее дочери – Стефания и Александра. Втроем они пританцовывают под популярный американский трек, который заиграл по радио.Звезда заявила, что муж уехал и оставил ее одну с двумя детьми. "Всего то на 10 дней... Я, бывало, на полгода могла посниматься умотать (да, мой муж, кто не в курсе, святой, ну и лучший отец, по версии моей бабушки, педагога этики и эстетики)", – отметила Мария.Далее Машкова обратилась непосредственно к самому Слободянику. Она оповестила, что в его отсутствие выступает достойно в роли матери."У меня только один вопрос: как ты справляешь с тем, что после особо эмоциональных сцен с нашими детьми тебя никто не отводит в актерский вагончик, не делает кофе и хотя бы не хвалит?" – недоумевала актриса."Целую. Очень жду", – призналась знаменитость.Отметим, Мария и Александр в браке уже десять лет. Супруги души не чают друг в друге. Машкова часто говорит, что решение выйти замуж за Слободяника стало одним из самых правильных в ее жизни. Музыкант оказался идеальным мужем и отцом.