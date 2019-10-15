Владимирский областной театр кукол - На островах чудес.

Владимирский областной театр кукол - "На островах чудес". Сегодня на Сахалине владимирские артисты представили один из самых лучших своих спектаклей "Матрёнин двор". Сахалинский международный фестиваль театров кукол "На островах чудес" - юбилейный, уже пятый по счёту. В эти дни он собрал артистов 27 театров из 10 стран мира. Организатор смотра - Сахалинский театр кукол. Фестиваль традиционно поддерживает Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. Сегодня зрители увидели владимирский спектакль по знаменитому рассказу Александра Солженицына. "Матрёнин двор" был поставлен специально к столетию со дня рождения Нобелевского лауреата. Режиссёр-постановщик спектакля - главный режиссёр владимирского областного театра кукол Марина Протасова."Радио России-Владимир"