Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. У трапа самолета его встретил наследный принц Мухаммед Аль Нахайян.

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. У трапа самолета его встретил наследный принц Мухаммед Аль Нахайян. Переговоры российского лидера и наследного принца проходят в президентском двореце "Каср аль-Ватан" в Абу-Даби, передает телеканал "Россия 24".На подъезде лимузин президента РФ сопровождали конники с флагами двух стран. Над дворцом пролетели семь истребителей, раскрасив небо цветами российского флага, артиллерийские орудия произвели в честь высокого гостя 21 залп. На территории дворца кортеж российского президента приветствовал почетный караул и военный оркестр.Встреча началась в узком составе, а затем продолжится с участием делегаций. Среди тем переговоров на высшем уровне: вопросы экономического сотрудничества, а также ситуация в Сирии и урегулирование в Персидском заливе.