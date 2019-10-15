Бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти и просто радикально настроенный украинский националист Владимир Вятрович пригрозил Владимиру Зеленскому новым Майданом. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, пространство для маневра у президента Украины не так уж и много – либо он продавит радикалов, либо будет растоптан ими.

Бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти и просто радикально настроенный украинский националист Владимир Вятрович пригрозил Владимиру Зеленскому новым Майданом. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, пространство для маневра у президента Украины не так уж и много – либо он продавит радикалов, либо будет растоптан ими.После государственного переворота, произошедшего на Украине после массовых беспорядков на рубеже 2013-2014 годов многие участники протестов отмечали, что если им не понравится новая власть, то они и ее сметут по тому же сценарию. Об этих словах долгое время не вспоминали даже в те моменты, когда цены, тарифы и налоги для простого народа росли, а доходы падали и жизнь на Украине становилась невыносимой.Однако стоило только забрезжить намеку на то, что война, которую на протяжении нескольких лет подконтрольные Киеву силовики ведут против населения Донбасса, может закончиться, как в информационном пространстве тут же всплыла тема нового Майдана. Поднял ее бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович."Майдан" – предохранитель демократического развития Украины", – цитирует националиста. При этом Вятрович даже не стал делать вид, что таких как он – большинство. "Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов", – посоветовал радикал.В противном случае, пригрозил он, Владимиру Зеленскому грозит новый Майдан. При этом ориентироваться на мнение большинства, уверен Владимир Вятрович, не стоит, поскольку этим людям националист отказал в способности рационально воспользоваться своим правом выбора.Материал дополняется.