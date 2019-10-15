Автобусный парк областного центра несет потери. Уровень аварий с участием общественного транспорта недопустимо высокий

Создатели группы подсчитали количество автобусов, которые сломались на маршруте. По данным группы, за прошедшую неделю по разным причинам 11 автобусов разных городских маршрутов, в том числе и социальных, вышли из строя. В паблике указаны марки машин и даже их номера. Эта неделя также началась с аварии с участием автобуса. 20С не поделил дорогу с легковушкой. "Вести" попытались получить комментарий в компании-перевозчика, но запрос остался без ответа. Зато ситуацию прокомментировали в управлении ГИБДД. По словам старшего инспектора ГИБДД города Владимира Валерьяна Ширукова, на данный момент в городе "недопустимо высокий уровень аварий с участием общественного транспорта"."В текущем году на территории областного центра зарегистрировано 52 ДТП с участием перевозчиков. 71 человек получили ранения различной степени тяжести...В текущем году было допущено 21 ДТП по вине перевозчиков. Но в сравнении с 2018 годом наблюдается снижение на 19%. Не менее 4 раз в год проводится плановые операции автобусов. В случае увеличения количества дорожно транспортных происшествий, вводится внеплановые мероприятия."