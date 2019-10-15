Скандал с таксистами далеко не новость. Так в Новосибирске один из них силой вытолкал из машины девушку с ребенком.

Скандал с таксистами далеко не новость. Так в Новосибирске один из них силой вытолкал из машины девушку с ребенком.Как оказалось, водитель был не тем человеком, который указывался в заказе. Когда девушка поинтересовалась, почему тот работает под чужими данными, завязался конфликт, в ходе которого таксист буквально выкинул пассажиров из автомобиля. Примечательно, что среди них был мальчик двух лет, с которым мужчина не церемонился.На кадрах отлично видно, как таксист открывает заднюю дверь и вышвыривает мать и дитя. Девушка кричит: "Не трогайте ребенка!", однако ее не слушают. Как телеканал "360", водитель не взял денег с пассажиров, но ударил девушку по голове. Теперь вспыльчивому мужчине грозит административное наказание.