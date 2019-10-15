Военно-воздушные силы Норвегии нашли недостатки у своих истребителей F-35, которые собирались использовать для сдерживания так называемой российской угрозы.

Военно-воздушные силы Норвегии нашли недостатки у своих истребителей F-35, которые собирались использовать для сдерживания так называемой российской угрозы. Об этом сообщает американское издание Defense News.По его информации, есть ряд трудностей в эксплуатации. В частности, тормозной парашют истребителя нуждается в серьезной доработке, сообщает телеканал "Россия 24".Пилоты жалуются на F-35 уже не первый год. В 2018 году у летчиков наблюдалось кислородное голодание.Тем не менее норвежские военные намерены использовать эти истребители для сбора информации при охоте за российскими подводными лодками, а также для сопровождения российских самолетов вблизи своих границ.