В Гааге будет показан документальный фильм о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. Сообщается, что в ленте будет содержаться альтернативная точка зрения на трагедию, что уже успело вызвать настоящую истерику на Украине.

В Гааге будет показан документальный фильм о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. Сообщается, что в ленте будет содержаться альтернативная точка зрения на трагедию, что уже успело вызвать настоящую истерику на Украине.Заявления о том, что к ужасной трагедии сбитого Boeing 777 рейса MH17 причастны силы ополчения Донбасса и Россия стали звучать не просто до начала расследования – лайнер едва успел упасть, как это стало практически официальной версией. На этом фоне все факты специально перекручивались и натягивались таким образом, чтобы подтверждать эту теорию. Те же доказательства и улики, которые говорили о причастности украинской стороны, просто игнорировались.Определенные тенденции к изменению подобного однобокого подхода стали проявляться лишь в 2019 году, спустя несколько лет бесплодных попыток расследовать дело силами Международной следственной группы (JIT). Парламент Нидерландов предложил выяснить, по каким причинам Украина не перекрыла свое воздушное пространство и отправила пассажирский самолет прямо в зону ведения боевых действий. Эксперты уверены, что ответ на этот вопрос тут же породит множество других, на которые ответить Киеву будет еще сложнее.Нервничать украинская сторона начала уже сейчас. Так, настоящей истерикой со стороны местных СМИ обернулось известие о том, что в Гааге покажут документальный фильм про дело о крушении MH17, передает "". Дело в том, что его авторы решили показать альтернативную точку зрения на причины трагедии. И изложенные в картине факты полностью опровергают выводы JIT.В частности, издание "Обозреватель" попыталось убедить своих читателей, что рассказ о противоречиях в доказательствах и заявлениях следственной группы рискует полностью разрушить дело о крушении MH17. Украинская сторона, как оказалось, крайне болезненно воспринимает любой намек на существование альтернативной точки зрения на эти трагические события.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что зарубежный эксперт Кристоф Леманн нашел серьезные нестыковки в официальной версии расследования дела о крушении MH17. Он напомнил о том, что все доказательства говорят об украинском происхождении ракеты, однако следователи просто игнорируют эти факты. Кроме того, вызывает вопросы и сам факт того, что расследованием крушения малайзийского самолета по каким-то причинам занялась военизированная структура в составе НАТО.Материал дополняется.