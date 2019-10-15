В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чикаго Блэкхоукс на льду домашней арены Юнайтед Центр обыграл Эдмонтон Ойлерз со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхоукс" на льду домашней арены "Юнайтед Центр" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).У победителей встречи голами отметились Патрик Кейн (25-я минута), Александер Нюландер (47) и Брэндон Саад (60), а у гостей единожды отличился Джеймс Нил (58)."Эдмонтон" потерпел первое поражение в сезоне и с десятью очками занимает второе место в Западной конференции, а "Чикаго" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе три очка. "Ястребы" прервали серию из трех поражений и одержали первую победу в сезоне.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Блэкхокс" в субботу, 19 октября, примет "Коламбус", а "Ойлерз" двумя днями ранее дома сыграют с "Филадельфией".