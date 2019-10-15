Исполнительница
продемонстрировала в своем Инстаграм точеные формы меньше, чем через год
после рождения ребенка. Также певица Нюша объяснила, почему решила немного
изменить внешность.
Исполнительница
продемонстрировала в своем "Инстаграм" точеные формы меньше, чем через год
после рождения ребенка. Также певица Нюша объяснила, почему решила немного
изменить внешность.
Недавно артистка избавилась от родинки на
лице. После этого она получила столько отзывов от поклонников, что решила еще раз
объяснить, почему приняла такое решение.
"Мне столько пришло сообщений о том, как
правильно меняться! За окном 21 век и уже считается нормой вмешиваться в то,
чем наградила тебя природа, работая над собой в спортзале и обращаясь к
врачам-косметологам", – отметила певица Нюша. При этом она подчеркнула, что
любые вмешательства в организм, по ее мнению, возможны только после
консультации специалиста. "И лучше у трех врачей минимум", – добавила звезда.
Знаменитость поблагодарила фолловеров за
понимание и поддержку. Также к своему посту певица
Нюша добавила атмосферную осеннюю фотографию, подтверждающую, что даже после
родов можно иметь идеальную фигуру, если работать над собой.
Результат поразил
воображение подписчиков. Они просто не поверили своим глазам. "Фигура стала
лучше, чем до родов", "Какая вы красотка, ножки просто прелесть",
"Фигура космос, худенькая такая", "Стройняшка", "Офигенно выглядишь", – высказались
под публикацией певицы Нюши фолловеры.
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