Исполнительница продемонстрировала в своем Инстаграм точеные формы меньше, чем через год после рождения ребенка. Также певица Нюша объяснила, почему решила немного изменить внешность.

Исполнительницапродемонстрировала в своем "Инстаграм" точеные формы меньше, чем через годпосле рождения ребенка. Также певица Нюша объяснила, почему решила немногоизменить внешность.Недавно артистка избавилась от родинки налице. После этого она получила столько отзывов от поклонников, что решила еще разобъяснить, почему приняла такое решение."Мне столько пришло сообщений о том, какправильно меняться! За окном 21 век и уже считается нормой вмешиваться в то,чем наградила тебя природа, работая над собой в спортзале и обращаясь кврачам-косметологам", – отметила певица Нюша. При этом она подчеркнула, чтолюбые вмешательства в организм, по ее мнению, возможны только послеконсультации специалиста. "И лучше у трех врачей минимум", – добавила звезда.Знаменитость поблагодарила фолловеров запонимание и поддержку. Также к своему посту певицаНюша добавила атмосферную осеннюю фотографию, подтверждающую, что даже послеродов можно иметь идеальную фигуру, если работать над собой.Результат поразилвоображение подписчиков. Они просто не поверили своим глазам. "Фигура сталалучше, чем до родов", "Какая вы красотка, ножки просто прелесть","Фигура космос, худенькая такая", "Стройняшка", "Офигенно выглядишь", – высказалисьпод публикацией певицы Нюши фолловеры.Материал дополняется