Во вторник, 15 октября, на Скандинавском шоссе в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В пяти километрах от съезда с Западного скоростного метра перевернулся микроавтобус Peugeot. По ..

Во вторник, 15 октября, на Скандинавском шоссе в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В пяти километрах от съезда с Западного скоростного метра перевернулся микроавтобус Peugeot.По предварительной информации, водитель машины потерял управление из-за наледи на дороге. В результате ДТП один человек погиб. Шесть пассажиров получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает ИА .