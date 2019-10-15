Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники подвели итоги турнира для разработчиков мобильных HTML5-игр — Games Cup 2019.

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники подвели итоги турнира для разработчиков мобильных HTML5-игр — Games Cup 2019, одного из крупнейших событий в этой области. Разработчики соревновались в двух основных номинациях: Pro и New Star. В этом году на конкурс подали заявки более 100 разработчиков: из них 70% приняли участие в номинации для новичков. Организаторы разыграли трафик для проектов на игровых платформах ОК и VK, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей. Победителем в номинации Pro стала игра «Секреты Шармляндии», первое место в New Star получила игра «Крученые герои».Games Cup — хороший повод показать разработчикам возможности HTML5 платформы и той поддержки, которую может оказывать социальная сеть в плане развития игры. Турнир — это возможность рассказать о себе большой аудитории и получить денежный приз на развитие игры. Победа не гарантирует успех у пользователей, но дает хороший старт.По словам Евгения Полотнянко, руководителя игровой платформы ОК, с помощью Games Cup соцсеть привела на платформу новых разработчиков, а значит, в соцсети будет больше интересных проектов и пользователи получат новый игровой опыт.«Наши призы — это начальная база и поддержка, которую получают победители. Крайне важно не останавливаться на этом и развивать игру на платформе, обращая внимания на обратную связь от пользователей и статистику», — говорит Полотнянко.Лиза Жаркова, руководитель по развитию бизнеса игровой платформы ВКонтакте, уверена, что HTML5 — перспективная технология, но не все разработчики в курсе о возможностях платформы, Games Cup, как раз, призван рассказать об этом.«Нам важно мотивировать разработчиков, делиться экспертизой и помогать в продвижении их проектов. Плюс, всегда полезно знать, что твоя игра получила высокую оценку от профессионалов», — объясняет Лиза.