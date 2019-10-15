Любовь Толкалина рассказал о том, как переживает после утраты близкого человека. Женщина вспомнила своего коллегу.

Любовь Толкалина рассказал о том, как переживает после утраты близкого человека. Женщина вспомнила своего коллегу.Болью от потери друга актриса поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На памятном фото она позирует вместе с артистом Дмитрием Марьяновым, с которым вместе снималась в сериале "Личная жизнь следователя Савельева". О близких отношениях между двумя коллегами говорит их поза – Любовь замерла в кадре с головой на плече мужчины.Впрочем, основную роль здесь играет не изображение, а его контекст. Актриса призналась, что даже спустя два года после гибели Марьянова ее сердце разрывается от боли. "Ничуть не легче, просто привыкаешь..... 2 года (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написала знаменитость.Как телеканал "Царьград", поклонники Толакалиной в свою очередь тоже вспомнили безвременно почившего актера. Многие поспешили выразить слова поддержки звезде отечественного кинематографа, попутно отмечая, что Дмитрий был талантливым артистом."Очень жаль! Шикарный актер", "Не привыкнешь, к этому не привыкнешь...", "Ох... И до сих пор не верится", "Очень жаль. Просто замечательный актер. Когда Дмитрия не стало, я пересмотрела очень много фильмов с его участием. Очень жаль, он был лучший!Спасибо Вам за этот снимок", – написали пользователи Любови.Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в машине скорой помощи. После гибели артиста директору реабилитационного центра предъявили обвинения в ненадлежащем оказании медицинских услуг. Кроме того, его обвинили в несоответствии аппаратуры требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть человека. На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд.