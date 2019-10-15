После президентских выборов многие рассчитывали, что бывший премьер Юлия Тимошенко вступит в негласный союз с президентом Владимиром Зеленским. Обоих политиков считают тесно связанными с олигархом Игорем Коломойским. Но оранжевая принцесса, кажется, решила играть собственную партию. Она выступила с резкой критикой главы государства и поддержала его оппонентов.

После президентских выборов многие рассчитывали, что бывший премьер Юлия Тимошенко вступит в негласный союз с президентом Владимиром Зеленским. Обоих политиков считают тесно связанными с олигархом Игорем Коломойским. Но "оранжевая принцесса", кажется, решила играть собственную партию. Она выступила с резкой критикой главы государства и поддержала его оппонентов.Бывший премьер-министр согласилась с участникамиантиправительственных акций протесты, которые проходят в стране последние двенедели. Митингующие критикуют подписание "формулы Штайнмайера" иинициативу Зеленского о создании на Украине рынка свободной земли.Новость дополняется.