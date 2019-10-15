Самый известный живописец страны Никас Сафронов стал гостем он-лайн эфира Дни.ру в социальной сети Инстаграм. Он рисовал полсотни президентов, звезд театра, кино, эстрады. А вот Софию Ротару писать не доводилось. И художник не уверен, что справился бы...

Самый известный живописец страны Никас Сафронов стал гостем он-лайн эфира "Дни.ру" в социальной сети "Инстаграм". Он рисовал полсотни президентов, звезд театра, кино, эстрады. А вот Софию Ротару писать не доводилось. И художник не уверен, что справился бы..."С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле, – признался Никас Сафронов. – Но рисовать ее я был не смог – там с лицом большие проблемы... Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции. Но за ними очень сложно увидеть характер человека"."Пусть лучше человек будет старым, морщинистым – я все уберу на картине! – продолжает Сафронов. – Недавно, например, писал Арнольда Шварценеггера, и его на картине омолодил – он так сам хотел. Кстати, порой люди, которых я писал, беру мои портреты и идут к хирургам – мол, сделайте меня таким. Но когда я не вижу лица, когда она все изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать"."Нет, конечно, можно было бы нарисовать Ротару по фотографии – той, какая она была когда-то, – считает художник. – Но мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно – она потеряла свою сущность".Кстати, как считает пластический хирург, народная артистка России и Украины не менее десяти раз ложилась на стол хирурга. Якобы она сделала ринопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица и шеи, прибегала к липомоделированию, удалила комки Биша и изменила форму подбородка.По словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. И с тех пор прибегает к ним каждые 5 – 6 лет.