В Подмосковье сегодня в последний путь проводили космонавта Алексея Леонова. Он первым вышел в открытый космос и мог не вернуться, но вернулся, проявив мужество и быстроту реакции.

В Подмосковье сегодня в последний путь проводили космонавта Алексея Леонова. Он первым вышел в открытый космос и мог не вернуться, но вернулся, проявив мужество и быстроту реакции. Леонов — восьмой ребенок у своих родителей. Он всегда был оптимистом и просто очень обаятельным человеком. А еще Леонов — прекрасный художник, автор космических пейзажей. Он рисовал даже в условиях невесомости. Его любили.С Алексеем Леоновым прощались в ритуальном зале военного мемориального кладбища. Почетный караул у гроба, накрытого государственным флагом. Коллеги космонавты, ученые, инженеры, военные. Проститься с Алексеем Леоновы приехал министра обороны Сергей Шойгу, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов."Самое главное, на мой взгляд, это то, что он мог передать свой опыт! Он видел людей и чувствовал их", — говорит Борис Волынов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза."Он оставил добрый след на нашей земле. Более того, очень много специалистов в области космонавтики он готовил. По-настоящему готовил", — рассказывает Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.Американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов сдружился во время миссии "Союз-Аполлон", прилетел на прощание из США. Во время отпевания стоял на ногах. Хотя из-за болезни Стаффорду это приносило мучительную боль, он отказывался опуститься в кресло."Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним", — говорит Томас Стаффорд, астронавт, участник экспериментального полета "Союз-Аполлон".Алексея Архиповича любили и уважали во всем мире. И особенно, конечно, в России, где его ученики — это, так или иначе, все сегодняшние космонавты."Помню его во всех его ипостасях: и как художника, и как дипломата, космического дипломата. Я буду помнить его всегда таким многомерным человеком", — рассказывает Юрий Батурин, летчик-космонавт, Герой России.Он первый открыл новую эру в освоении космоса, первым шагнул в безвоздушное пространство. 12 минут в открытом космосе навсегда вписали его имя в мировую историю. И сегодня собравшиеся пришли сказать Алексею Архиповичу спасибо за его высокий подвиг и те моральные ценности, которые он исповедовал всю жизнь, верным которым он оставался до последних дней.Алексея Леонова похоронили со всеми государственными и воинскими почестями: в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна.