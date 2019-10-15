Мал да удал - так о своем Доме Культуры в деревне Васильевка говорят местные жители. Они сделали его из каморки бывшей трансформаторной станции.

Мал да удал - так о своем Доме Культуры в деревне Васильевка говорят местные жители. Они сделали его из "каморки" бывшей трансформаторной станции.Дом культуры в помещении бывшей трансформаторной подстанции - место встречи жителей деревни Васильевка. Здание небольшое - прихожая и зал со сценой и фортепиано. Но в этом зале кипит культурная жизнь.Мария Модина, жительница деревни: "Петь, плясать,танцевать, частушки - все люблю. И ходим мы в клуб для того, чтобы поддержать наших хороших руководителей. Они так стараются. Нам если не прийти в клуб - это позор!"Антонина Салаева, жительница деревни: "Люблю петь. Хотя мне уже восьмой десяток доходит. Прямо это опасно даже. Но петь люблю".В Васильевке чуть больше четырехсот жителей, рассказывает директор Ирина Короленко. И почти каждый из них хотя бы раз посещал этот клуб.Ирина Короленко, директор Глуховского сельского ДК: "Хорошо у нас дети поют - этим Лариса Александровна занимается. Жители пожилого возраста.. Тут у них есть фитнес, мы с ними занимаемся".Клуб создавали - почти с нуля, подчеркивает глава местной администрации Олег Арабей. Жители помогли провести отопление, сделали сцену. Сейчас департамент культуры ищет мебель и средства на ремонт. У жителей есть мечта - создать сводный хор из трех деревень - Васильевки, Глухово и Курилово. Они находятся далеко друг от друга, но руководители нашли выход - сделать "дом культуры на колесах".Лариса Завьялова, педагог Глуховского сельского ДК: "Будем возить на своих машинах. Ирина Сергеевна на своей машине, Татьяна Сергеевна на своей машине, и мой муж на машине. То есть для сводной репетиции соберем. Нет ничего невозможного".Зоя Бычкова, жительница деревни: "У нас клуб-то всегда жил, в Глухове. А тут он вообще ожил! Это такое счастье для нас, огромное счастье. Мы столько смеемся на репетициях. Если смех продляет жизнь, то мы проживем лет до 200, я думаю!".Дом культуры в Васильевке ждет "перезагрузки". Но жители говорят: радость - не в большой сцене. Радость - в общении с людьми.Анастасия Сахарова. Александр Чернышев. «Вести-Владимир».