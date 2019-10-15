После вывода войск США из Сирии и начала в регионе военной операции Турции на Ближнем Востоке сложилась крайне напряженная и опасная ситуация. В роли миротворца, который сохранит стабильность и поможет избежать глобального противостояния выступает Россия.

После вывода войск США из Сирии и начала в регионе военной операции Турции на Ближнем Востоке сложилась крайне напряженная и опасная ситуация. В роли миротворца, который сохранит стабильность и поможет избежать глобального противостояния выступает Россия.Ситуация, которая сложилась на севере Сирии после начала военной операции Турции против курдских сил, грозит перерасти в глобальный конфликт мирового масштаба. Оценив обстановку, курды призвали на помощь сирийские власти.Теперь, опасаются эксперты, армия законного президента страны Башара Асада может попасть под удар турецких сил. Если они ответят на удар ударом, то это будет восприниматься международным сообществом как агрессия против члена НАТО, то есть будет подразумевать вмешательство в конфликт других стран военного альянса. При этом следует помнить, что армия и власти Сирии действуют при поддержке России.Таким образом, последствия у локальной пограничной стычки между Сирией и Турцией из-за курдских формирований может перерасти в куда более масштабный конфликт. Поскольку Дональд Трамп предпринял все что от него зависит для того, чтобы устранить США от какого-либо участия в происходящем, роль миротворца предстоит сыграть России.Сообщается, что российская сторона готова к подобной роли и уже активно занимается нормализацией ситуации. Она находится в постоянной связи со всеми сторонами – с курдами, турками и сирийцами и старается не допустить эскалации конфликта, передают "Ведомости".Материал дополняется.