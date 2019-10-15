По всей видимости, добровольное унижение перед Западом вошло у бывшего президента Украины Петра Порошенко в привычку. Даже после ухода с поста главы государства он продолжает озвучивать слезливые просьбы к дорогим западным партнерам.

По всей видимости, добровольное унижение перед Западом вошло у бывшего президента Украины Петра Порошенко в привычку. Даже после ухода с поста главы государства он продолжает озвучивать слезливые просьбы к "дорогим западным партнерам".На протяжении президентства Порошенко украинцам усиленнопромывали мозги о стратегическом союзе с Западом. Главной внешнеполитическойцелью страны бывший президент сделал вступление в Евросоюз и НАТО.Но сколько ни говори "халва", слаще от этого нестанет. Несмотря на риторику Порошенко, Брюссель и Вашингтон не горели желаниемвидеть Киев среди равных. Но "российская агрессия" в воспаленнойфантазии бывшего президента продолжается, значит, нужно вновь обращаться зазащитой к Западу.Ради этого бывший президент приехал на заседаниеПарламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Порошенко, ставший в июле депутатомВерховной рады, принялся униженно просить членов Североатлантического альянсапригласить Украины на декабрьский саммит организации.По его словам, это "вопрос жизни и смерти" дляКиева. "Альянс стоял бок о бок с нами, чтобы заставить Россию остановитьнаступление", – пафосно объявил .В феврале этого года, за пару месяцев до сокрушительногопоражения на президентских выборах, Порошенко закрепил курс в НАТО и ЕС вКонституции Украины. В основном законе страны была закреплена формулировка о"европейской идентичности украинского народа и необратимости европейскогои евроатлантического курса".Также были внесены изменения в полномочия президента.Согласно подписанному указу, глава государства становится гарантомдвижения на пути вступления в Европейский союз и Североатлантический альянс.новый президент Владимир Зеленский вскоре после своего вступления в должностьподтвердил курс своего предшественника.