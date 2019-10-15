По всей видимости, добровольное унижение перед Западом вошло у бывшего президента Украины Петра Порошенко в привычку. Даже после ухода с поста главы государства он продолжает озвучивать слезливые просьбы к дорогим западным партнерам.
По всей видимости, добровольное унижение перед Западом вошло у бывшего президента Украины Петра Порошенко в привычку. Даже после ухода с поста главы государства он продолжает озвучивать слезливые просьбы к "дорогим западным партнерам".
На протяжении президентства Порошенко украинцам усиленно
промывали мозги о стратегическом союзе с Западом. Главной внешнеполитической
целью страны бывший президент сделал вступление в Евросоюз и НАТО.
Но сколько ни говори "халва", слаще от этого не
станет. Несмотря на риторику Порошенко, Брюссель и Вашингтон не горели желанием
видеть Киев среди равных. Но "российская агрессия" в воспаленной
фантазии бывшего президента продолжается, значит, нужно вновь обращаться за
защитой к Западу.
Ради этого бывший президент приехал на заседание
Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Порошенко, ставший в июле депутатом
Верховной рады, принялся униженно просить членов Североатлантического альянса
пригласить Украины на декабрьский саммит организации.
По его словам, это "вопрос жизни и смерти" для
Киева. "Альянс стоял бок о бок с нами, чтобы заставить Россию остановить
наступление", – пафосно объявил .
В феврале этого года, за пару месяцев до сокрушительного
поражения на президентских выборах, Порошенко закрепил курс в НАТО и ЕС в
Конституции Украины. В основном законе страны была закреплена формулировка о
"европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского
и евроатлантического курса".
Также были внесены изменения в полномочия президента.
Согласно подписанному указу, глава государства становится гарантом
движения на пути вступления в Европейский союз и Североатлантический альянс.
новый президент Владимир Зеленский вскоре после своего вступления в должность
подтвердил курс своего предшественника.