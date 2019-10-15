Россиянка Анна Богачева сообщила посольству РФ в Белоруссии о том, что находится на свободе. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

Россиянка Анна Богачева сообщила посольству РФ в Белоруссии о том, что находится на свободе. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Twitter.Ранее сообщалось, что Богачева была задержана по запросу США в Минске. Женщина вместе с мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых.Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе.— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) 15 октября 2019 г.