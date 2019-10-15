Зимой прошлого года жительница г. Коврова получила телесные повреждения в результате падения в троллейбусе.

Зимой прошлого года жительница г. Коврова получила телесные повреждения в результате падения в троллейбусе.Водитель на скорости и в условиях плохой видимости не заметила препятствия под колесами транспортного средства. Из-за падения пострадавшая пассажирка долгое время находилась на стационарном лечении. Ей пришлось уволиться с работы. В связи с этим пострадавшая в судебном порядке просила взыскать с ООО «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова» компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.Исковые требования пассажирки удовлетворены частично. Ковровский городской суд постановил выплатить ей компенсацию 100 000 руб.