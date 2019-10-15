В Приморье в поселке Новонежино произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Есть жертвы.

В Приморье в поселке Новонежино произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Есть жертвы.В результате взрыва здание частично обрушилось. Один человек погиб. Еще двое, в том числе ребенок, серьезно пострадали.Как оказалось, ЧП случилось в одной из квартир на четвертом этаже, где находились двое несовершеннолетних детей. Никто из них, к счастью, не пострадал. Никого из взрослых в эту ночь с ними дома не было.От взрывной волны в квартире напротив погибла женщина.Еще двое госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.На данный момент следователи выясняют причину взрыва. К слову, сам дом устоял. Но в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Теперь попасть в квартиры на верхних этажах можно только по пожарной лестнице через окна.В общей сложности пострадало 17 квартир. Жильцам разрешают зайти домой, чтобы забрать все самое необходимое, исключительно в сопровождении спасателей. Пострадавшим временно предложили разместиться в местном клубе. Там для них организовано питание и спальные места. Некоторым потребовалась и помощь психологов, сообщает .