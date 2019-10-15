К звезде отечественного балета направляется непрошенный
гость. Николая Цискаридзе одолевает предполагаемый внебрачный сын и его
родственники.
К звезде отечественного балета направляется непрошенный
гость. Николая Цискаридзе одолевает предполагаемый внебрачный сын и его
родственники.
На днях 19-летний Тимур Акперов Заур оглы заявил, что
является отпрыском известного танцовщика. По словам молодого мужчины из Азербайджана,
его родительница около 20 лет назад работала на Николая Цискаридзе и состояла с
ним в интимных отношениях.
Между тем, сегодня, 15 октября, "Телеграм"-канал "НеМалахов"
поделился подробностями личной жизни этого подозрительного юноши. Сообщается, что
Тимура выгнала из дома собственная мать. Перед тем как выставить сына за дверь
женщина хорошенько его отлупила.
Причиной недовольства родительницы стало посещение Акперовым
съемок программы Андрея Малахова и громкие слова самого Тимура. Молодой азербайджанец
публично сообщил, что состоит в интимных отношениях с телеведущим, втянув того в грязный гей-скандал.
По некоторым данным родительница Тимура Акперова пытается связаться
с . Якобы в гости к артисту балета поехал ее богатый возлюбленный.
Директор бакинского рынка уже вылетел на встречу с танцовщиком в Петербург.
Между тем, сам комментировать ситуацию
пока отказывается. Помощница артиста балета, в свою очередь, узнав о заявлении Тимура
Акперова, только расхохоталась.