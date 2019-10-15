К звезде отечественного балета направляется непрошенный гость. Николая Цискаридзе одолевает предполагаемый внебрачный сын и его родственники.

К звезде отечественного балета направляется непрошенныйгость. Николая Цискаридзе одолевает предполагаемый внебрачный сын и егородственники.На днях 19-летний Тимур Акперов Заур оглы заявил, чтоявляется отпрыском известного танцовщика. По словам молодого мужчины из Азербайджана,его родительница около 20 лет назад работала на Николая Цискаридзе и состояла сним в интимных отношениях.Между тем, сегодня, 15 октября, "Телеграм"-канал "НеМалахов"поделился подробностями личной жизни этого подозрительного юноши. Сообщается, чтоТимура выгнала из дома собственная мать. Перед тем как выставить сына за дверьженщина хорошенько его отлупила.Причиной недовольства родительницы стало посещение Акперовымсъемок программы Андрея Малахова и громкие слова самого Тимура. Молодой азербайджанецпублично сообщил, что состоит в интимных отношениях с телеведущим, втянув того в грязный гей-скандал.По некоторым данным родительница Тимура Акперова пытается связатьсяс . Якобы в гости к артисту балета поехал ее богатый возлюбленный.Директор бакинского рынка уже вылетел на встречу с танцовщиком в Петербург.Между тем, сам комментировать ситуациюпока отказывается. Помощница артиста балета, в свою очередь, узнав о заявлении ТимураАкперова, только расхохоталась.