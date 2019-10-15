Слет лидеров и представителей национальной лиги студенческих клубов пройдет в Ярославле. В мероприятии примут участие более тысячи представителей из 82 регионов страны, среди которых члены студенческого сообщества, авторы и руководители соцпроектов, лидеры общественного мнения.

Слет лидеров и представителей национальной лиги студенческих клубов пройдет в Ярославле. В мероприятии примут участие более тысячи представителей из 82 регионов страны, среди которых члены студенческого сообщества, авторы и руководители соцпроектов, лидеры общественного мнения.В течение пяти дней будут работать информационные платформы для студентов, сообщает ГТРК "Ярославия". На них поднимут такие актуальные темы как: развитие молодёжного самоуправления, приобщение молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям спортом, патриотическое воспитание.Напомним, что открытие форума состоится 22 октября в Концертно-зрелищном центре. С помощью видеообращений с участниками и гостями пообщаются российский спортсмен, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и капитан команды КВН "Сборная РУДН", член Общественной палаты города Москвы Сангаджи Тарбаев, а также другие медийные лица.