В Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать правонарушителя, который совершал ограбления и нападал на женщин и детей. Трое мужчин забрали жертву из дома, после чего избили ..

В Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать правонарушителя, который совершал ограбления и нападал на женщин и детей. Трое мужчин забрали жертву из дома, после чего избили и привязали к столбу.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции освободили потерпевшего. Правоохранители также задержали местных жителей, устроивших самосуд. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, передает .