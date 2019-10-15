В Прямом эфире обсуждают ответственность психиатров, принимающих решение о выписке из клиники психически больных людей. В Астрахани бывший пациент через два месяца после выписки ранил ножом племянницу, убил свою полуторагодовалую внучку и напал на полицейских, а под суд отдали его лечащего врача.

В "Прямом эфире" обсуждают ответственность психиатров, принимающих решение о выписке из клиники психически больных людей. Порой это приводит к страшным трагедиям. Так произошло в Астрахани, когда бывший пациент психиатра Александра Шишлова Михаил Елинский через два месяца после выписки из клиники ранил ножом племянницу, убил свою полуторагодовалую внучку и напал на полицейских.В том, что эта трагедия произошла, обвинили лечащего врача, хотя выписан он был под ответственность родственников, и, как выяснилось позже, через две недели перестал принимать назначенные препараты. Родные это знали, но никому не сообщили.Осудили же лечащего врача. Шишлову дали два года за "халатность", и даже после освобождения из колонии врач с 15-летним стажем и безупречной репутацией не сможет заниматься профессиональной деятельностью еще несколько лет.В Астрахани эта история стала резонансной, и правозащитник Ксения Литвинова (координатор профсоюза "Действие") пытается привлечь внимание к приговору врачу, считая его "абсурдным".Она рассказала, что комиссия, которая разрешила будущему убийце находиться на свободе, состояла из трех человек, но двое других врачей пошли по делу только как свидетели.Как процесс и условия выписки Елинского объяснил сам Шишлов? Почему именно он стал единственным обвиняемым? Можно ли было предотвратить астраханскую трагедию? И ответственны ли психиатры за поведение своих пациентов после их выписки, или же часть ответственности лежит и на родственниках больных людей?Обсуждение этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".