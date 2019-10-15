Женщины растратили более 180 тысяч рублей

СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудниц киржачского детского сада, обвиняемых в растрате вверенного имущества.Следствием установлено, что летом 2017 женщины фиктивно устроили в садик знакомую, которая, не исполняя свои обязанности, числилась в штате, а зарплату за неё получала одна из обвиняемых. С июля 2017 по май 2018 женщины растратили более 180 тысяч рублей.Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.