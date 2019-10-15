Многих интересует вопрос, как сохранить молодость. Существует ряд определенных факторов, позволяющих спасти организм от ранней старости.

Многих интересует вопрос, как сохранить молодость. Существует ряд определенных факторов, позволяющих спасти организм от ранней старости.По словам итальянских диетологов, главный секрет успеха заключается в правильном питании. Необходимо обогатить рацион белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е. Для этого следует ввести в ежедневное меню определенные продукты – "молочку", зелень, салат и свежевыжатый грейпфрутовый сок по утрам.Сок из плода рода цитрусовыхи горсть орехов на завтрак насытят организм витамином С, жирными кислотами омега-3, кальцием, антиоксидантами и минеральными солями. Кроме того, следует внимательно отнестись к количеству белка в организме. Специалисты заверяет, что необходимо потреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса. Это необходимо для сохранения мышечной массы.К слову, высокое количество животного белка содержится в рыбе, мясе, морепродуктах, яйцах и кисломолочных продуктах. Но не стоит забывать и о растительном белке. Без него нормальное функционирование организма невозможно. Им богаты бобовые, злаковые и орехи. Стоит помнить, что для лучшего усвоения животные и растительные белки не стоит потреблять в один прием пищи.