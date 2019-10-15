После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, на протяжении нескольких недель бомбардировавших общественность, близкие наконец прервали молчание и подтвердили, что артистка действительно больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала Моя прекрасная няня.
После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, на протяжении нескольких недель бомбардировавших общественность, близкие наконец прервали молчание и подтвердили, что артистка действительно больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".
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