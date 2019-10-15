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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-raskryta-pravda-o-bolezni-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк</a> - После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, на протяжении нескольких недель бомбардировавших общественность, близкие наконец прервали молчание и подтвердили, что артистка действительно больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала Моя прекрасная няня.