В заключительном матче Кубка мира по волейболу среди мужских команд сборная России на площадке Хиросима Спортс Центр в Японии разгромила национальную команду Туниса со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

В заключительном матче Кубка мира по волейболу среди мужских команд сборная России на площадке "Хиросима Спортс Центр" в Японии разгромила национальную команду Туниса со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).У победителей встречи самыми результативными стали Ярослав Подлесных (12 очков), Павел Круглов (11) и Иван Яковлев (10), а у проигравших больше всех набрали Эльес Карамосли (8) и Шокри Джоуини (6).Таким образом, сборная России на Кубке мира одержала пять побед в 11 играх и с 15 очками расположилась на шестой строчке, но итоговое место может измениться, так как у Италии (14 очков) игра с Бразилией в запасе.Напомним, досрочно Кубок мира завоевали бразильцы (29), одержавшие 10 побед в 10 играх. Второе место заняла сборная Польши (28), а третье – команда США (27).