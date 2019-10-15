На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах завершилась церемония прощания с Алексеем Леоновым. Сами похороны по просьбе семьи легендарного космонавта, который первым в истории человечества побывал в открытом космосе, пройдут без присутствия прессы.

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах завершилась церемония прощания с Алексеем Леоновым.Гроб с телом космонавта, который первым в истории человечества побывал в открытом космосе, вынесли из зала в сопровождении караула и установили на лафет.К месту захоронения его отвезут на бронеавтомобиле "Тигр" в сопровождении почетного эскорта и под музыку военного оркестра.Сотни людей утром 15 октября простились с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза, но церемония самих похорон по просьбе семьи Алексея Леонова, как объяснили РИА Новости в Минобороны, пройдет без присутствия прессы.Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября. Ему было 85 лет.